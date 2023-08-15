التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يُطلق قوافل طبية موسعة بمركزين في البحيرة

أطلقت "مؤسسة بنك الشفاء المصري"، إحدى كيانات "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، قوافل طبية موسعة بمركزي ادكو وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وذكرت محافظة البحيرة، في بيان، أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الصحة وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار البيان إلى أن القوافل الطبية تستمر حتى 17 أغسطس الجاري، حيث تضم رمد لعلاج مرضى العيون بالإضافة إلى تخصصات (عظام - باطنة - أطفال - صدرية - جلدية - أنف وأذن وحنجرة).

وشهدت القوافل الطبية إقبالا كبيرا من المواطنين وسط إشادة بجهود الدولة في التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية واتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.

ويستهدف بنك الشفاء المصري خدمة 5 آلف حالة بنطاق المركزين، وسيتم إجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية والإشاعات والتحاليل خلال تلك القوافل بالمجان.