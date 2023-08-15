حياة كريمة.. محافظ قنا: الكشف على 680 حالة ضمن قافلة طبية بفرشوط

قال محافظ قنا أشرف الداودي إن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية استثنائية بقرية الحاج سلام ونجع صفر بمركز فرشوط، ضمن فعاليات القوافل الطبية المجانية بمبادرة "حياة كريمة"، وأسفرت عن توقيع الكشف على 680 شخصا وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف الداودي - في بيان اليوم "الثلاثاء"، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 680 مواطنا في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏ من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا الدكتور راجي تاوضروس، إنه تم تنظيم هذه القافلة بشكل استثنائي في قرية الحاج سلام؛ نظرا لحاجة القرية إلى توفير الخدمات الطبية المختلفة، لافتا إلى أنه تم صرف جميع الأدوية للحالات مجانا، مؤكدا أن المديرية حريصة على تغطية جميع قرى ونجوع المحافظة وتقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين.

في سياق منفصل، شهد محافظ قنا بدء إنزال مليون زريعة سمكية بنهر النيل بمنطقة كورنيش النيل بمدينة قنا، وذلك بحضور المهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، في إطار حماية وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وقال محافظ قنا إنه تم إنزال 250 ألف زريعة، اليوم، من إجمالي مليون زريعة سمكية من نوع "مبروك الحشائش"، مشيرا إلى أن هذا النوع من الأسماك يتميز بالمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل، وبالتالي يساهم في تسهيل حركة المياه في مجرى النيل وبما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

وأوضح المحافظ أن عملية إنزال الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي، خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي؛ نظرا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.

من جانبه، أشار المهندس جمال عبد الحكم إلى أن المليون زريعة سمكية التي يجري إنزالها في نهر النيل، تأتي ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بهدف تغذية نهر النيل بملايين الأسماك الزريعة متعدد الأنواع للإرتقاء بقطاع الثروة السمكية، واستكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية.

علي صعيد آخر، أعلن رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي استقبال معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الأحمر طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة، وحتى يوم السبت المقبل، ولمدة خمسة أيام.

بدوره، أشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعب العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، والحد الأدنى للشعب الأدبية 238 درجة فأكثر، أي بنسبة 58.05%، مشيرا إلى جاهزية معامل التنسيق الإلكتروني لاستقبال الطلاب.

ولفت إلى أنه تم تجهيز معملي التطوير (1 و2) بمقر الجامعة بقنا بعدد 38 جهاز حاسب آلي، ومعمل بكلية التربية بالغردقة بعدد 20 جهازًا، حيث توجد نخبة من مهندسي مركز المعلومات بالجامعة لتقديم الدعم للطلاب لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق بشكل صحيح.