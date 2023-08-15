وكيل الأزهر: الشريعة الإسلامية حثت على طلب العلم وتقدير العلماء

قال وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني إن الشريعة الإسلامية حثت على طلب العلم وتقدير العلماء، كما حثت على التميز والنبوغ، مؤكدا أن الأمم الواعية هي التي تكتشف مواطن التميز في أبنائها وتعززه.

وأضاف وكيل الأزهر - خلال كلمته في حفل تكريم الفائزين في مسابقة "ثقافة بلادي" - أن العالم الإسلامي المعاصر في حاجة إلى الأخذ بأسباب التقدم العلمي في تنمية التفكير الإبداعي لمواجهة التحديات الثقافية والاقتصادية والسياسية التي تواجهه، مشيرا إلى أن قطاعات الأزهر تعمل على نشر ثقافة التميز والإبداع وتنمية المواهب للطلاب في المجالات العلمية والفكرية وتحفيز المواهب المختلفة.

وأكد على ضرورة دراسة الإبداع ووضع نظرية إسلامية توجه مساره تعليما وتطبيقا، وتعزيز بحوث الإبداع ووضعها موضع التطبيق في تنمية المجتمعات الإسلامية.. مشيرا إلى أن رعاية الموهوبين وتوجيه مواهبهم مهمة وطنية تستحق عناية خاصة، فهي الضمانة الحقيقية للحفاظ على المكتسبات الحضارية لأي مجتمع.

وشدد وكيل الأزهر، أنه لابد وأن يكون من بين أبناء الأمة الإسلامية من يتقنون اللغات الأجنبية، ليخاطبون أصحاب الثقافات الأخرى بلغاتهم، ويعرضون الإسلام عليهم عرضا صحيحا بلسانهم.

وتهدف مسابقة "مواهب وقدرات" إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

