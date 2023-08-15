سلطات الاحتلال الإسرائيلية تفرج عن المشتبه به بقتل الشهيد الفلسطيني معطان

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سراح المستوطن الإسرائيلي يحيئيل إندور، المتهم بقتل الشهيد الفلسطيني الشاب قصي جمال معطان البالغ من العمر 19 عامًا، وذلك بعدما أسقطت الشرطة الاحتلال عنه تهمة التصرف بعنصرية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد وضع المستوطن الإسرائيلي تحت الإقامة الجبرية، ويحاكم حاليًا بتهمة قتل فلسطيني خلال اشتباكات في قرية برقة بالضفة الغربية.

وقال موقع "إسرائيل 24" أن المحكمة الإسرائيلية رفضت طلب سلطات إنفاذ القانون بإبقاء المشتبه به رهن الاعتقال. وفي وقت لاحق، قدمت الشرطة استئنافًا ضد الإفراج، ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة في وقت لاحق من اليوم.

واتهم المستوطن بإطلاق النار على الشهيد الشاب قصي جمال معطان البالغ من العمر 19 عامًا، ويخضع لمحاكمة تحقق فيما إذا كان ذلك دفاعًا عن النفس بعد إصابة مطلق النار في رأسه بحجر زُعم أن فلسطينيًا ألقى به، أم كانت لديه النية في القتل.

وأشاد المحامون الذين يمثلون إندور بقرار المحكمة، قائلين إن حالة موكلهم "الجسدية والعقلية" لا تسمح ببقائه في السجن. أمضى اندور حوالي 10 أيام في المستشفى، ولم يتم نقله إلا مؤخرًا إلى مرفق طبي تابع لمصلحة السجون.