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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الأركان الجزائري: دعم الدول الإفريقية يسهم في الحفاظ على الأمن الدولي

رئيس الأركان الجزائري
رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنڨريحة

قال رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنڨريحة اليوم الثلاثاء إن الالتزام التام بالشرعية الدولية، ومساعدة ودعم الدول الإفريقية، يسهم في الحفاظ على الأمن الدولي.

وأكد رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنڨريحة، أنه حان الوقت لأن يعي المجتمع الدولي أهمية الحفاظ على الأمن الدولي، من خلال التكفل الجاد بالأسباب المنتجة للأزمات والمغذية لعدم الإستقرار والمتسببة في اللا أمن الدولي والجهوي.

وأضاف خلال كلمته أمام مؤتمر موسكو للأمن، اليوم الثلاثاء أنه  لن يتم تحقيق ذلك إلا عبر الالتزام التام بالشرعية الدولية، ومساعدة ودعم الدول الإفريقية، لتمكينها من تطوير حلول ذاتية وشاملة من أجل التكفل السيادي بمشاكل القارة، بعيدا عن التدخلات الأجنبية ومحاولات صناعة عدم الاستقرار، بحسب البيان الصادر من وزارة الدفاع الجزائرية.

وأشار رئيس الأركان الجزائري خلال كلمته التي ألقاها عبر الاتصال المرئي، إلى أن الجزائر تتطلع من خلال المشاركة في الندوة إلى بناء حوار متميز ومثمر وتجسيد التفاهم المشترك المتعدد الأوجه، قصد العمل على تحقيق السلم والأمن والتطور والرخاء لصالح كافة شعوب العالم.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، الندوة الحادية عشر للأمن الدولي بموسكو قد تناولت بالتحليل والدراسة مختلف التحديات الأمنية التي يواجهها العالم، لاسيما في ظل تنامي التهديدات والمخاطر الناجمة عن حالات اللا استقرار التي تطبع بعض مناطق العالم، وكذا الحلول والإجراءات الواجب إعمالها لمواجهتها بالتنسيق بين الفاعلين الدوليين. 

الالتزام بالشرعية الدولية الحفاظ على الأمن الدولي الجزائر رئيس الأركان الجزائري السعيد شنڨريحة الدول الافريقية

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