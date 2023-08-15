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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتطوير العلاقات العسكرية.. اجتماع هام بين وزير الدفاع الروسي ونظيرة الناميبي |تفاصيل

ناميبيا
ناميبيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، إن التعاون الروسي مع ناميبيا شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة.

أضاف شويجو خلال اجتماع عمل مع نظيره الناميبي فرانس كابوفي: "لاحظنا بارتياح أن العلاقات الروسية الناميبية اكتسبت طابع إيجابي في السنوات الأخيرة، وإنها تستند فقط إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمراعاة الواجبة لمصالح بعضنا البعض".

وبحسب شويجو، يُنظر إلى اجتماع اليوم على أنه خطوة أخرى في تطوير العلاقات العسكرية الثنائية، واصفا التعاون بين البلدين بأنه "ودي".

وأضاف وزير الدفاع الروسي: "شكرًا لوزير دفاع ناميبيا على قبول دعوتنا وإيجاد الوقت لزيارة روسيا وحضور المنتدى العسكري الفني الدولي للجيش 2023 ومؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي".

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