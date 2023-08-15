ياسر سامي يستأنف تصوير فيلم بلوموند

استأنف المخرج ياسر سامي، اليوم الثلاثاء، تصوير أحداث فيلمه الجديد "بلوموند"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم رأس السنة المقبل .

وقال سامي، إنه استأنف تصوير أحداث الفيلم بمشاركة عدد من أبطاله، مضيفا أنه انتهى حتى الآن من تصوير 50% من أحداث الفيلم الذي يدور في إطار رومانسي كوميدي .

وتابع سامي أنه من المقرر أن يبدأ عمليات المونتاج والمكساج عقب الانتهاء من تصوير الفيلم مباشرة، مشيرا إلى أن أحداث الفيلم تدور حول رجل يعمل في مجال العقارات يجسده دوره الفنان حسن الرداد، يتزوج من فتاة تنتمي إلى طبقة اجتماعية ثرية، ويقرر بعد مرور عام على زواجهما تغيير حياته بشكل مفاجئ، مما يدخلهما في عدة مفارقات كوميدية.

الفيلم بطولة حسن الرداد، رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.