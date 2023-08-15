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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحتضنها مصر .. انطلاق اجتماعات لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا| صور

انطلاق اجتماعات لجنة
انطلاق اجتماعات لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا

انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية، لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، الحاضنة العربية، والتي تسعى من خلالها الدول المشاركة، وهي مصر والسعودية وسوريا والعراق والاردن، جاهدة لإيجاد حلول مستدامة للأزمة السورية ووضع حد لمعاناة الشعب السورى.

وقبيل الاجتماع، صباح اليوم، ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري عقد اجتماعاً مع شقيقيه وزيري خارجية الأردن "أيمن الصفدي" والعراق "فؤاد حسين" يوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية، فى إطار آلية التعاون الثلاثى التي تجمع الدول الثلاث.

أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الآلية الثلاثية - التى جاء اجتماعها على هامش استضافة القاهرة لاجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا- تشكل منصة هامة على صعيد الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث فى المجالات المختلفة، وكذا التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حفاظاً على وحدة الصف العربي وصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة. وقد مثل الاجتماع فرصة سانحة لمتابعة مشروعات التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث.

وكشف السفير أبو زيد،  أن وزراء خارجية الدول الثلاثة اتفقوا علي عقد اجتماع متابعة على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر القادم، وذلك للوقوف بدقة على الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون المشتركة وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسر تنفيذها  علي أرض الواقع.

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