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رئيس التحرير
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محافظات

حملات منشآت وشواطئ الإسكندرية لإزالة أي مخلفات قابلة للاشتعال

صدى البلد

كثفت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملات المرور على المنشآت الحكومية والعامة والشواطئ وأسطح العقارات بمنطقة حي الجمرك؛ للتأكد من خلوها من أية مخلفات قابلة للاشتعال الذاتي.
وحذر حي الجمرك بالإسكندرية، في بيان اليوم الثلاثاء، المواطنين من مخاطر ظاهرة زيادة معدلات الحرائق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، مطالبًا بإخلاء المخلفات من أسطح المنشآت ومخاطبة الحي لرفعها بالتنسيق مع شركة نهضة مصر المسئولة عن إزالة ورفع المخلفات.
وفي سياق متصل، تابعت رئيس حي الجمرك، نهي خليفة، فاعليات التوعية بالسلوكيات السليمة للتعامل مع شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه والحفاظ على موارد الدولة والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي وتوزيع ملصقات للتعريف بخدمات شركة الصحي، والتي تتم داخل المركز التكنولوجي بديوان الحي.
من ناحية أخرى، أجرى رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، محمود نافع، جولة لمتابعة مشروعات فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي بالمحافظة، ضمن الاستراتيجية المتكاملة لمشروعات فصل مياه الأمطار؛ بهدف رفع الأعباء عن شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية.
وبحسب بيان صادر عن شركة الصرف الصحي في الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، تفقد نافع الأعمال الجارية بشوارع محمد نجيب وخليل حمادة والعيسوي، ومحطتي 3 5 بالمنتزه، المنفذة ضمن مشروعات الإستراتيجية، بجانب متابعة أعمال رفع كفاءة محطات 2 و4 و6 المنفذة ضمن مشروعات إحلال وتجديد منظومة الصرف الصحي.
وقال رئيس الشركة إن الاستراتيجية الحالية تتمثل في تسعة مشروعات ذات أولوية بناء على البروتوكول الموقع بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة (استشاري المشروع) تحت إشراف محافظة الإسكندرية؛ بهدف فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار على محافظة الإسكندرية وتخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للاستفادة منها.
وأكد نافع أنه تم الانتهاء من ثلاثة مشروعات أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي وشارع الدلتا سبورتنج وشارع شعراوي بمنطقة شرق ضمن المرحلة الأولى لمشروعات فصل مياه الأمطار بالمحافظة، ويجري حاليا العمل بالمرحلة الثانية من الاستراتيجية بمناطق فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة ومنطقة جمال عبد الناصر.
وأشار إلى التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، مضيفًا أن تلك المرحلة هي الثانية ضمن مراحل مشروعات الاستراتيجية المتكاملة، ومن المستهدف خدمة باقي مناطق المحافظة.

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