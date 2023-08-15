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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بقرار حكومي.. 5 ضمانات كفلها القانون للمرضى النفسيين من بينها العناية

المريض النفسي
المريض النفسي

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز حقوق المريض النفسى وذلك بعد تأكيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه سوف يتم العمل على نشر الوعي الصحى والنفسي للطلاب و تطوير تدريبات الأخصائيين النفسيين وزيادة اعدادهم.

 

ضمانات المريض النفسي وفقا للقانون

يهدف قانون رعاية المريض النفسي، والصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020،  بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009،  على الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

 

ومنح القانون العديد من الحقوق والضمانات للمرضى النفسيين، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي :

1- تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة .

2- حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون .

3-الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة .

4-رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحة.

5-تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته . 

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