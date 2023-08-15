مجلس إدارة دكرنس يجتمع بالأجهزة الفنية لقطاع الناشئين

اجتمع مجلس إدارة نادي دكرنس ممثلا في تامر اسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد المنسي، وحمادة شريدة، وفوزي سمير أعضاء مجلس الإدارة، بعد ظهر اليوم، بمدربي وأعضاء الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بالنادي.

وحضر الاجتماع طلعت عبدالرحمن مدير قطاع الناشئين وأعضاء الأجهزة الفنية لجميع فرق القطاع وذلك من أجل الوقوف علي كل المستجدات خلال فترة الإعداد للموسم الجديد والتي بدأت أول أغسطس الجاري، وايضا بحث الخطط المستقبلية وآليات العمل داخل قطاع الناشئين خلال الموسم الجديد.

وأكد تامر إسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة علي دعم ومساندة مجلس الإدارة للقطاع بكل قوة مطالبا الجميع ببذل أقصي جهد من أجل تحقيق أفضل النتائج واعتلاء منصات التتويج خلال الموسم الجديد، وتعاهد الجميع على بذل الجهد والعرق من أجل عمل موسم متميز من اجل مزيدا من النجاح والريادة لقطاع الناشئين بنادي دكرنس.