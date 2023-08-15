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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية .. ارتفاع ضحايا واقعة انهيار سقف عقار بالحضرة

صورة من العقار
صورة من العقار

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت سيدتان في حادث انهيار سقف عقار قديم بشارع بن ملاعب، بمنطقة الحضرة القبلية التابعة لحي وسط بمحافظة الإسكندرية.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا من حي وسط يفيد بوجود انهيار لأجزاء من منزل بشارع بن ملاعب بالحضرة قبلي، وعل الفور توجهت المعنية بحي وسط رفقة سيارات الإسعاف، لتفقد موقع البلاغ.

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وقالت عزة سعد رئيس حي وسط، في تصريحات لموقع صد البلد، إن الانهيار كان لسقف العقار، وليس انهيار العقار بالكامل، وجاري حصر الضحايا والمصابين، حيث تبين مبدئيًا إصابة سيدتين بالعقار.

وذكر شهود عيان لصدى البلد أن هناك سقف خشبي سقط بأحد المنازل في شارع الملاعب بالحضرة القبلية مما أدي إلى وفاة سيدة، وكانت هذه السيدة في زيارة لأحد أقاربها بالمنزل، وهناك حالتين مصابتين بالمستشفى حاليًا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
 

الاسكندرية انهيار عقار سقف عقار الحضرة ضحايا حي وسط محافظة الاسكندرية

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