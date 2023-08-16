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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جريمة القليوبية| استدرجته لعلاقة غير مشروعة وتخلص منه الزوج.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تجسد الشيطان في صورة زوجين في القليوبية، فبعد أن دب خلاف بينهما وبين أحد الأشخاص، فكر الزوجان في حيلة شيطانية للتخلص من هذه الشخص، بأن تحاول الزوجة إغراء هذا الشخص بإقامة علاقة غير مشروعة معها، وهو ما قامت به بالفعل من أجل استدراجه لمنزلها، بينما كانت هي وزوجها أعدوا خطة للتخلص من هذا الشخص، إلا أن أمرهما قد انكشف بعد ذلك.    

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حبس الزوجين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس زوجين، لقيامهما باستدراج شخص وقتله بسب خلافات معه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وصرحت بدفن جثته عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها. 

تفاصيلالواقعة 

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بجوار ترعة بدائرة المركز.

السم في الطعام


كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بسبب خلافات سابقة قامت ربة منزل بالاتفاق مع زوجها باستدراج شخص لمنزلهما نظير إقامة علاقة معها وعندما حضر للمنزل قامت بوضع السم له ثم قام الزوج بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقاموا بوضع جثته داخل تروسيكل وألقاؤها بجوار إحدى الترع بدائرة المركز.


وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق

 

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