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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

على شريط القطر.. مقطع فيديو لصورة سيلفي ينتهي بمأساة ..أعرف التفاصيل

صدى البلد

أثار مقطع فيديو لرجل وامرأة على وذلك على محطة قطار أثناء التقاطهما لصورة سيلفي وذلك على مسارات القطار الكهربائي في مدينة أوك بارك الكثير من الجدل فقد وثق مقطع الفيديو اللحظات الأخيرة في حياة الرجل والمرأة وذلك أثناء التقاطهما لصورة سيلفي وذلك على مسارات قطار كهربائي بمدينة أوك بارك بشيكاغو.


وقد أظهر المقطع الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الكثير من الجدل وهو لثلاثة أشخاص يجلسون على مسارات القطار، أصيب أحدهم بصدمة كهربائية جعلته يرتجف وتلته السيدة التي كانت تجلس إلى جواره ليتوفيا كلاهما في النهاية.

أما الشخص الذي كان برفقتهما، فقد نجيا  من صدمة القطار الكهربائي والموت، وحاول إنقاذ رفاقه لمدة دقيقة ونصف بسحبهما بعيدا عن القطار و قد باءت محاولاته بالفشل.

وقال مسؤولون، إن الحادث قد وقع وذلك في غضون دقيقة  ليتسبب في إصابة الرجل بسكتة قلبية قد نُقل على إثرها فاقدا للوعي في حالة حرجة.

محطة قطار القطار الكهربائي صورة سيلفي

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