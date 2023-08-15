محافظ الدقهلية يحيل 261 عاملا بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب للتحقيق

قرر محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إحالة 261 عاملا بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مراكز شربين وطلخا.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه جاء قرار المحافظ بعد إطلاعه على التقرير الذي أعده الحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وأوضح البيان أنه تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات المحافظ، بإشراف أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

ووجه المحافظ مسؤولي الصحة ومسؤولي وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة بسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون أذن رسمي وجميع مرتكبي المخالفات وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.

