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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محامي هانتر بايدن يطلب الانسحاب من الدفاع عنه في قضية الضرائب والأسلحة النارية

هانتر بايدن
هانتر بايدن

طلب أحد محامي هانتر بايدن، الانسحاب من الدفاع عن نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قضية الضرائب والأسلحة النارية بسبب الحاجة المحتملة للمثول كشاهد في الإجراءات القانونية المقبلة.

ووفقا لطلب تم تقديمه في المحكمة الجزئية الأمريكية لولاية ديلاوير، فإن “سياسات ولاية ديلاوير تقيد المحامين من العمل كمدافع في محاكمة من المرجح أن يكون المحامي شاهدًا ضروريًا فيها”.

وجاء في الطلب، “كريستوفر جيه كلارك، بعد أن مثل في هذه المسألة للمدعى عليه روبرت هانتر بايدن، يتحرك بموجب هذا للحصول على إذن بالانسحاب كمحام في القضية المذكورة أعلاه. بناءً على التطورات الأخيرة، يبدو أن التفاوض وصياغة اتفاق الإقرار بالذنب واتفاقية التحويل سيكون محل نزاع، والسيد كلارك هو شاهد واضح على هذه القضايا”.

وأضاف أن هانتر بايدن سيستمر في تلقي التمثيل القانوني من شركات أخرى.

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ويواجه هانتر بايدن تهم التهرب الضريبي والأسلحة النارية، والتي كان من المقرر حلها من خلال صفقة الإقرار بالذنب واتفاقية التحويل قبل المحاكمة.

ومع ذلك، انهار الترتيب ووصل الطرفان منذ ذلك الحين إلى طريق مسدود في محاولة الوصول إلى اتفاق جديد.

في الأسبوع الماضي، أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند تعيين ديفيد فايس مستشارًا خاصًا مكلفًا بالتحقيق في قضية هانتر بايدن.

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