عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيهاب عمر: قمة كامب ديفيد تنهي خلافا تاريخيا بين اليابان وكوريا الجنوبية

اليابان وكوريا الجنوبية
اليابان وكوريا الجنوبية

أوضح الكاتب الصحفي إيهاب عمر، دلالات عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن القمة الأمريكية الأولى مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية الجمعة المقبل.

txt

بسبب إعصار لان.. إجلاء 237 ألف شخص في اليابان

txt

اليابان تعلن نمو الناتج المحلي الإجمالي.. وتحذر: ضعف الاستهلاك مصدر قلق

وقال خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن جو بايدن ودونالد ترامب اختلفا اختلاف الشرق والغرب، ومع ذلك اتفقا على مبدأ واحد وهو تطويق الصين، وذلك عبر تدشين سلسلة من التحالفات الضيقة حول جمهورية الصين الشعبية، من أجل تطويق آخر معقل للشيوعية حول العالم.

ولفت إلى أن هذه التحالفات بدأت في عهد ترامب ومن ثم استكملها بايدن، حبث رأينا تحالفا رباعيا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا، وتحالفا آخر ما بين بريطانيا وأمريكا واستراليا، وكان هناك تحالف غرب آسيا ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل والهند والإمارات.

وأوضح أن اليوم بدأت فكرة جديدة تتعلق بكوريا الجنوبية واليابان وأمريكا، لافتاً إلى أنه لقاء في غاية الأهمية حيث يطوي صفحة خلاف تاريخي بين اليابان وكوريا الجنوبية، حيث احتلت اليابان كوريا الجنوبية لمدة 35 عام، وظل هناك خلاف ثقافي وسياسي بين الدولتين حتى بضعة أسابيع، وقد أنهت أمريكا هذا الخلاف خلف الستار، وبالتالي فإن اختيار منتجع كامب ديفيد لهذا اللقاء في غاية الأهمية، لما له من رمزية في حل الصراع أو تحسين الصراع العربي الإسرائيلي.

الإعلامية إيمان الحويزي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي القمة الأمريكية الكاتب الصحفي إيهاب عمر اليابان وكوريا الجنوبية برنامج مطروح للنقاش شاشة القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

قضية سب جديدة.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ترشيحاتنا

تندم دنيا وآخرة| الإفتاء: تجنبوا هذا الفعل.. من الكبائر وحسابه عسير

التقديم إلكترونيًّا.. الجامعات الخاصة والأهلية تفتح الباب للحاصلين على الثانوية العامة

السيناريو الكوري.. إعلان غير مبشر من أوكرانيا حول “خطة السلام” لإنهاء الحرب

بسبب أداء نواف العقيدي.. النصر السعودي يستهدف التعاقد مع أليسون بيكر

الأمن الروسي يغلق حديقة في موسكو بعد العثور على جسم مشبوه

حالة كل 34 ثانية.. أعلى 10 محافظات في نسب الزواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى

في واقعة غريبة.. القبض على مهرب وجدوا في ملابسه شيء صادم

كأنهما عروستان.. موقف أم مع ابنتها يوم زفافها يثير جدلا

أحترس هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بمرض النقرس.. لن تتوقعها

فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

حقيقة تظاهر الرجال الصلع في الأردن للمطالبة بوقف عمليات زرع الشعر |فيديوجراف

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ