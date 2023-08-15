رئيس جامعة جنوب الوادي: نعمل على تطبيق معايير الجودة في المستشفيات الجامعية

أكد رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي أن الملف الصحي له أولوية قصوى، مشيرا إلى أهمية تطبيق معايير الجودة في المستشفيات الجامعية والالتزام بالطريقة المهنية السليمة في الإدارة وعمل أنظمة جودة داخلية في المستشفيات والاهتمام ببناء الخبرات والمهارات للعنصر البشري.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الثلاثاء/ الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لمناقشة تطبيق معايير الجودة بمستشفيات قنا الجامعية .

وشدد رئيس جامعة جنوب الوادي على ضرورة الاهتمام بالتواصل المجتمعي و الدعم النفسي للمرضى، موضحا أنه سيتم إطلاق منصة لتلقي شكاوى وطلبات المرضى ومتابعتها.

وأشار إلى حرص المستشفيات الجامعية على تحقيق الجودة في مختلف الممارسات المهنية ، مؤكدا أن هناك جهود حثيثة لاستيفاء معايير الجودة بالمستشفيات وتحقيق ثقة المرضى وتعزيز الشراكة المجتمعية لدعم الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية.

