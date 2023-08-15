محافظ جنوب سيناء يستعرض موقف المشروعات الجارية والجديدة المقرر تنفيذها

تابع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم /الثلاثاء/، موقف المشروعات الجارية والمشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال خطة العام المالي الحالي 2023 / 2024، وذلك خلال ترأسه مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وأكد المحافظ - في بيان - أن المشروعات شملت استكمال 11 مشروعًا بتكلفة 954.7 مليون جنيه منها مشروعات طرق بإجمالي 575.7 مليون جنيه ومشروعات الكهرباء بـ 3 مشروعات بإجمالي مبلغ 108.5 مليون جنيه، ومشروعات إسكان بدوي بعدد 3 مشروعات بتكلفة تقديرية قدرها 70.5 مليون جنيه، ومشروع استكمال المرحلة الثالثة لمزرعة 30 يونيو ضمن مشروع التنمية المتكاملة بتكلفة 200 مليون جنيه، بجانب مشروعات جديدة بعدد 13 مشروع بتكلفة تقديرية إجمالية 657.7 مليون جنيه.

وتابع الموقف التنفيذي لمدرسة "we" وموقف الموافقة التشغيلية من الإدارة التكنولوجية بوزارة التربية والتعليم، وتم عرض موقف الدراجات التشاركية والاسكوتر بمدينة شرم الشيخ وموقف أعمال 118 وحدة سكنية بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، وموقف ساحات الانتظار (الباركينج) وتوصيل الغاز إلي محلات شارع السلام.

كما تم استعراض التقرير الأسبوعي لخطة ترشيد الكهرباء بالمحافظة، وموقف دعم الصيادين، وتم خلال المؤتمر عرض موقف أعمال جامعة قناة السويس بمدينة أبو رديس، وعرض موقف ميناء الصيد بطور سيناء، كما تم متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء معمل ضبط الجودة بمديرية الإسكان بطور سيناء.