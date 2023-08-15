المنظمة العربية للتنمية الزراعية تنظم دورة في مجال ريادة الأعمال

عقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة لتدريب المدربين في ريادة الأعمال الزراعية خلال الفترة من 14 إلى 17 اغسطس الجاري بالقاهرة وذلك ضمن مشروع تسهيل التجارة الزراعية العربية.

وتهدف الدورة الى إعداد المدربين في مجال ريادة الأعمال الزراعية والذين سيقومون بتدريب عدد من رواد الأعمال الزراعيين بالمنطقة العربية.

وتهدف المنظمة إلى إيجاد عدد كاف من رواد الأعمال الزراعيين القادرين على تبني وتطبيق الأفكار الريادية والتقنيات الحديثة في الزراعة الموجهة للسوق والتي تدفع في اتجاه زيادة حجم وجودة السلع الزراعية والغذائية لسد الفجوة الغذائية بالمنطقة وتحقيق الأمن الغذائي.

ويشارك بالدورة عدد من قادة العمل الزراعي بالمنطقة العربية والذين سيقومون بتنفيذ دورات إقليمية و قطرية خلال الفترة القادمة لريادة الأعمال الزراعية بغرض توفير العدد اللازم من الكوادر لإحداث التغير المنشود بالقطاع الزراعي العربي.