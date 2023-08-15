عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شئون البيئة: مشروع الطيور الحوامة نموذج فريد لسياحة جديدة من نوعها

صدى البلد

شارك الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى أعمال ورشة العمل الختامية لمشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة والتى تعقد فى مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، في إطار زيارة الوفد المصري رفيع المستوى بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتعزيز التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية وتفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والأردن في مجال حماية البيئة (٢٠٢٥/٢٠٢٣).

وأكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن مشروع الطيور الحوامة المهاجرة قام على الصعيد الوطني بالعديد من الجهود لحماية الطيور المهاجرة فى مصر وذلك خلال مرحلته الثانية فى الفترة من 2018 إلى 2023، والتى كان أهمها نجاح المشروع فى دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصًا قطاعات الطاقة والسياحة وقطاع إدارة المخلفات، وتعزيز دور المرأة وبناء القدرات الوطنية فى مجال صون الطيور الحوامة المهاجرة، والعديد من النجاحات التى تُوجت بحصول المشروع فى مصر على جائزة الطاقة العالمية فى عام 2020، تأكيدًا على ما حققته مصر من تميز فى مجال صون الطيور المهاجرة فى مشروعات الطاقة وذلك بالتعاون المستمر والبناء مع شركاء النجاح من القطاعات المختلفة مثل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومركز الإقليمى لكفاءة الطاقة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتابع رئيس جهاز شئون البيئة أن المشروع نفذ برامج رائدة للحفاظ على الطيور أثناء مواسم هجرتها مثل الالتزام بآلية الغلق عند الطلب في محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومي وهو أحد النماذج العالمية الفريدة التى تؤكد على مدى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية فى مجال صون الطيور المهاجرة والحفاظ علي التنوع الحيوي والبيئة، مشيرًا إلى انعكاس ذلك علي حماية الطيور وتقليل الفقد في الكهرباء، إضافة إلى لعب دورًا محوريًا فى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء ودعم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري المكافئ.

وأشار د.على أبو سنة إلى نجاح وزارة البيئة فى مصر من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة فى تحقيق مفهوم دمج برامج سياحة مشاهدة الطيور فى قطاع السياحة، مشيرًا إلى تقديم المشروع نموذجًا فريدًا لسياحة مشاهدة الطيور من خلال تهيئة محطات معالجة الصرف الصحي (برك الأكسدة الطبيعية) والواقعة في مسار هجرة للطيور الحوامة بمدينة شرم الشيخ لتكون بمثابة موائل طبيعية لإستضافة الطيور المهاجرة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، حيث نجح المشروع فى تحويل تلك المنطقة إلى مقصدًا متميزًا لمشاهدة الطيور، وجذب أنظار العديد من قيادات الدولة وكان آخرها زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء قبل عقد مؤتمر الاطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية بشرم الشيخ.

وأضاف أبو سنة أن المشروع تمكن من تحقيق نتائج متميزة على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى، فى مجال صون الطيور المهاجرة وتوفير مسارات آمنة للطيور خلال مواسم هجرتها، مضيفًا أن ذلك الأمر انعكس فى اختيار المشروع كأفضل الممارسات لمشروعات مرفق البيئة العالمية عام 2022، كما نجح المشروع فى وضع أسس جيدة للعمل نحو استدامة ما حققه من نتائج، مشيرًا إلى سعى القائمين على إدارة المشروع سواء من وزارة البيئة فى مصر أو على  المستوى الإقليمي من العمل سويًا لتعميم ونقل تجربة المشروع الرائدة فى مصر لجميع دول المنطقة.

جدير بالذكر أن مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة ممول من مرفق البيئة العالمية وتنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة بيردلاايف انترناشنوال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة من الشركاء الوطنيين من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ومركز كفاءة الطاقة ومحافظة جنوب سيناء والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى والمتمثل فى الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والقطاع الخاص والمتمثل فى مجموعة فنادق جاز وشركة ترافكو العالمية.

194497ad-55d4-4d96-b1f4-662fcb1697fd
194497ad-55d4-4d96-b1f4-662fcb1697fd
be9f283f-c725-4b00-b073-cc7ce3f53e03
be9f283f-c725-4b00-b073-cc7ce3f53e03
d293d484-6124-43af-8c02-47d7f8f822b9
d293d484-6124-43af-8c02-47d7f8f822b9
c56f3616-ee15-4208-8c29-9613ad596ca0
c56f3616-ee15-4208-8c29-9613ad596ca0
3e50f5d6-d24c-4df8-8b71-aa77262bf5d2
3e50f5d6-d24c-4df8-8b71-aa77262bf5d2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعبا جديدا عن الأهلي

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

خطأ شائع عند تسجيل الرغبات في التنسيق.. نصيحة مهمة من التعليم العالي

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة تبحث مع نقابة الفلاحين التعاون المشترك فى مجال المخلفات الزراعية

ترشيحاتنا

نائب وزير السياحة والآثار تتابع تطوير التجلي الأعظم في سانت كاترين

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

السعودية .. إعلان هام من التعليم بشأن مواعيد بدء الدراسة

كورونا جديد| ما هي أعراض متحور EG.5 "إيريس"؟!.. وهذه البلاد مهددة بالإصابة

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2023..الكليات المتاحة علمي علوم وأدبي في جميع المحافظات

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. أماكن شاغرة لطلاب علمي بكليات القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

خطوات سهلة لعلاج الضغط المنخفض في المنزل.. اتبعها

تجهيزات العرض الخاص لفيلم أكرم حسني الجديد العميل صفر| صور

على شريط القطر.. مقطع فيديو لصورة سيلفي ينتهي بمأساة ..أعرف التفاصيل

فيديو

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

هيثم شاكر يطرح أغنية رنة خلخال.. فيديو

حقيقة تظاهر الرجال الصلع في الأردن للمطالبة بوقف عمليات زرع الشعر |فيديوجراف

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ