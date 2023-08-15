وزارة الرياضة: حريصون على تمكين الشباب بمختلف المجالات وإشراكهم في عملية التنمية

أكد رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إسماعيل الفار، حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تمكين الشباب المصري في مختلف المجالات، وإشراكهم في عملية التنمية من خلال المبادرات الشبابية التي تعد الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة نيابةً عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم /الثلاثاء/، خلال اختتام وزارة الشباب والرياضة، ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة المركزية للتعليم المدني، لبرنامج المبادرات الشبابية، من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD، الذي تم تنفيذه على مدار 13 شهرا من العمل المستمر والمعسكرات التخصصية بإجمالي مستهدفين قرابة 1350 شابا وفتاة من خريجي التدريبات السابقة للبرامج الموسيقى من أجل التنمية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية.

وقد شاركت الفتيات بنسبة 66% ونسبة 15% من ذوي القدرات والهمم داخل 8 محافظات بإجمالي 21 قرية ومدينة ضمت القطاعات المختلفة ومنها الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري. وقام المشاركون بعرض مبادراتهم، فضلاً عن إقامة معرض خاص بكل مبادرة لتوثيق العمل خلال فترة تنفيذ المبادرات، وتم تكريم المبادرات الفائزة وإشراكها في برنامج تدريبي لمسرعات الأعمال لمدة 3 شهور قادمة.

وحضر الحفل إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والنائبة هادية حسن، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة أية مدني، والنائب أحمد رمزي، والنائب خالد بدور، والنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، ونانيس الناقوري مديرعام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

من جانبه، أعرب منسق قطاع الحكومة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي-مصر، مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، كاي اندراشكو، عن سعادته بالتعاون مع الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، مثنيًا على لغة الحوار والتحضر بين الشباب المصري، والعمل التكاملي فيما بينهما لانجاح مبادراتهم رغم التحديات.

من جهتها، أعربت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، منال جمال، عن تقديرها وثقتها في قدرات الشباب المصري وتميزه عند إتاحة الفرص له بالدعم الكافي، مشيدةً بجميع المبادرات المشاركة في البرنامج، مشيرةً إلى أن مرحلة الاختيار للمبادرات الفائزة تمت بشكل من الاحترافية والشفافية، ومشيرة إلى أن الوزارة دائما ما تقف خلف الشباب المبدع والمجتهد.

وأعربت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب عن أمنيتها بالتوفيق لجميع المبادرات المشاركة سواء من حالفهم الحظ بالفوز أو المبادرات الأخرى، مطالبةً الشباب جميعا بالاستمرار في مشاركة مبادراتهم، لافتةً إلى أن وزارة الشباب والرياضة داعمة لهم وتقدم المشورة في أي وقت.

وخلال ختام الفعاليات، تم عرض فيلم وثائقي عن المبادرات الشبابية ومراحلها خلال فترة التنفيذ.

