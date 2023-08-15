الكشكي: أكثر من 70 قضية نوقشت بالحوار الوطني خلال 60 جلسة عامة

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني قطع أشواط كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه كان هناك أكثر من 60 جلسة، و70 قضية تم مناقشتها بالجلسات العامة.

وقال جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مجلس الأمناء يضم كفاءات كبيرة، وسيعمل على الخروج بتوصيات هامة من الجلسات بناءا على المسئولية الملقاة عليه.

أصحاب الخبرات

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن النقاشات التي دارت خلال 60 جلسة عامة، مؤكدا أن مجلس الأمناء أكد على عدالة التمثيل بين كافة المتحدثين بالحوار الوطني، إضافة إلى أن هناك حرص على مشاركة أصحاب الخبرات.