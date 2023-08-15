الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 34 ألفا و500 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم /الثلاثاء/، يبلغ 34 ألفًا و500 ميجاوات، مقابل 34 ألف ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 27 ألفًا و391 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أطلقت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعّلت خدمة الخط الساخن 121.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير طرق التواصل مع جمهور المشتركين، في إطار زيادة توعية المواطنين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

