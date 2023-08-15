الاتحادات النوعية ينظم الأوليمبياد المصري ببورسعيد

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية على تنظيم الأولمبياد النوعي المصري في مدينة بورسعيد مطلع أكتوبر المقبل.

واعتمدت الجمعية في اجتماعها الذي عقد بمركز التعليم المدني بالجزيرة، وحضره رؤساء وممثلي الاتحادات النوعية الأعضاء في الاتحاد الذي يترأسه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويضم اتحادات الجامعات والمدارس والعاملين بالحكومة والرياضة للجميع والألعاب الإلكترونية والثقافة الرياضية ومراكز شباب مصر والملاحة الرياضة ورياضات الشارع ستريت وورك اوت والحمام الزاجل والألعاب الترفيهية وشباب عمال مصر والهيئة العليا لسباق الخيل

ويأتي ذلك بحضور ممثلي الجهة الادارية الدكتورة سونيا دنيا وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية



واعتمدت الجمعية العمومية تقرير النشاط وخطة نشاط العام المالي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤ ، وتقرير مراقب الحسابات مكتب سيف الله مصطفى حسين ، ووافقت على استمراره مراقبا لحسابات الاتحاد

في كلمتها اشادت الدكتورة سونيا دنيا بما تم انجازه من انشطة مشيرة الى ان الاتحادات النوعية هي اذرع الادارة المركزية للتنمية الرياضية ، وان ماتقوم به من انشطة يحقق الاهداف المشتركة للادارة التي تسعى لنشر قاعدة الممارسة في المجتمع المصري ، واكدت على تبني الادارة المركزية لفكرة الاوليمبياد النوعي المصري ، الذي يجمع الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية ويدعم فكرة العمل الجماعي ونشر قيم الرياضة وممارستها بعيدا عن صراعات المنافسة ، لتصبح الرياضة فلسفة حياة لدى المواطنين



من جانبه اكد الدكتور عمرو الحداد على ان الوزير الدكتور اشرف صبحي يولي الاتحادات النوعية اهتماما كبيرا من اجل تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة القائمة على نشر اللعبات وتوسيع قاعدة الممارسين لها ، وتوقف محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية عند تكامل عمل الاتحادات النوعية فهي تكمل بعضها البعض وتوقع عبد العزيز ان يحقق الاوليمبياد النوعي المصري نجاحا كبيرا لانه يمثل اتاحة امام الشباب الممارسة الرياضية في عديد اللعبات



وكان الدكتور عماد البناني نائب رئيس الاتحاد رئيس المكتب التنفيذي ورئيس اتحاد الرياضة للجميع استهل الاجتماع بتوجيه الشكر الى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد على مايولي من اهتمام ويقدمه من دعم للاتحادات النوعية التي باتت تمثل قوة ناعمة مصرية بتصدرها المشهدين العربي والافريقي في مجالاتها



ووجه الشكر للسكرتير العام والادارة التنفيذية والمالية على مافكرت به من جهود كبيرة في تنفيذ خطة نشاط العام المنتهي



واكد اشرف محمود السكرتير العام للاتحاد ورئيس اتحاد الثقافة الرياضية على ان الاوليمبياد المصري سيقام خلال الفترة من ١ الى ٣ اكتوبر احتفالا بالذكرى الخمسين لنصر اكتوبر المجيد ، وسيشارك فيه شباب من محافظات المواجهة السويس والاسماعيلية وشمال وجنوب سيناء الى جانب بورسعيد

وتنطلق الفعاليات بندوة ثقافية في مدينة بورفؤاد شرق بورسعيد والتي تمثل منطقة راس العش التابعة لها رمزا وطنيا حيثيات صامده ترفع العلم المصري طيلة فترة الاحتلال بسيناء



وسيتضمن حفل الافتتاح طابور عرض للاتحادات والمحافظات المشاركة وعروض رياضية ومسرحية ومسابقات ثقافية ومهرجانات ترفيهية



وحضر الاجتماع كل من حمدي الخفيف رئيس اتحاد العاملين بالحكومة واللواء دكتور مؤنس ابو عوف رئيس اتحاد الملاحة الرياضية والدكتور ماجد عزازي رئيس اتحاد مراكز شباب مصر والدكتور احمد اسماعيل سكرتير عام اتحاد الشركات والدكتورة ايمان حسن نائب رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي واحمد خليفة رئيس اتحاد الحكام الزاجل وشريف عبد الباقي رئيس اتحاد الألعاب الاليكترونية وبليغ ابو عايد نائب رئيس اتحاد رياضات الشارع ستريت وورك اوت وبهاء مختار ممثل اتحاد الجامعات ومحي الدين بدير المدير التنفيذي وياسر سيد احمد المدير المالي



وفي ختام اعمال الجمعية العمومية التقى الحاضرون مع اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب حيث دار حوار عن مشاركة الاتحادات الشبابية ودورها في تنفيذ برامج الوزارة من خلال اتحاد الاتحادات النوعية