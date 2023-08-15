20 عاما في السجن.. ترامب يواجه 91 تهمة أمام القضاء الأمريكي

يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، والتي وصفها ترامب بأنها محاولة من قبل الديمقراطيين لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وفي واشنطن، يواجه الرئيس الأمريكي السابق أربع اتهامات. وفي ميامي، فلوريدا، يتم محاكمته في قضية الوثائق السرية، حيث تم توجيه 40 تهمة له علي خلفية هذه القضية.

وفي نيويورك، وجهت إلى ترامب 34 تهمة في قضية تزوير وثائق تجارية أثناء معالجة مدفوعات لإخفاء معلومات تعرض ترامب للخطر، بما في ذلك اتصال مزعوم بالممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 20 عامًا في السجن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه سيصدر تقريرا بخصوص "تزوير" انتخابات جورجيا في 21 أغسطس الجاري.

وأشار ترامب إلى أن الادعاء في جورجيا لم يلاحق المزورين وذهب خلف من كشفهم، مضيفا، أنه لا يمكن دحض الأدلة حول تزوير انتخابات الرئاسة 2020 في ولاية جورجيا.

ولم يقدم ترامب أي دليل على ادعائه حتى الآن، ونفى مسؤولو الولاية وجود أي تزوير انتخابي.