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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كرة السلة العالمية تتوسع بمصر .. تفاصيل

صدى البلد

تعتبر لعبة كرة السلة من أهم وأكثر الالعاب المفضلة لدى الاعمار المختلفة وهو ما جعل الاتجاة نحو مزيد من التوسع لعشاق هذه اللعبة العالمية بمصر .

وفى هذا الاطار أعلنتNBA ( الرابطة العالمية لكرة السلة ) بفرعها بافريقيا ومافين للتطوير العقاري خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة عن تعاون جديد يدعم هذه اللعبة الشهيرة بشكل اكبر بمصر .

 

ويبدأ التعاون بتنظيم "NBA Weekend"، وهو حدث تفاعلي بين كرة السلة والمجتمع يعقد  في الساحل الشمالي يومي الجمعة 18 أغسطس والسبت 19 أغسطس. 

يشمل الحدث مباريات (ثلاثة علي ثلاثة) لكرة السلة، وعروض موسيقية، وفعالية Jr  التي يشارك فيها 100 شاب و شابة مصرية عبر اليومين.

بالإضافة إلى ذلك يتم اطلاق في وقت لاحق من هذا العام بطولة دوري غرب القاهرة، وذلك للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا.

يقوم برنامج Jr. NBA، وهو برنامج كرة السلة العالمي للشباب في الرابطة للأولاد والبنات، بتعليم المهارات الأساسية بالإضافة إلى القيم الأساسية للعبة، وهي العمل الجماعي والاحترام والتصميم وقيم المجتمع، على مستوى القاعدة الشعبية، في محاولة لمساعدة الشباب على النمو والتطور من خلال تجربة كرة السلة للاعبين والمدربين وأولياء الأمور. 

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