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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط بالقوات الجوية الأوكرانية: لا يمكننا مواجهة صواريخ كروز الروسية

صواريخ روسية
صواريخ روسية

أدلى المتحدث بإسم القيادة الجوية الأوكرانية يوري إجنات، اليوم الثلاثاء، باعتراف خطير بشأن قدرات الدفاعات الجوية لجيش بلاده.

وقال المتحدث باسم القيادة الجوية الأوكرانية في بث مباشر على قناة رادا التلفزيونية يوم الثلاثاء إن الدفاعات الجوية الأوكرانية لا يمكنها مواجهة صواريخ كروز الروسية من طراز Kh-22، وفقا لما أوردته وكالة "تاس" الروسية.

وقال إجنات "لم يتم تدمير صاروخ كروز واحد من طراز Kh-22 [روسي] بواسطة الدفاعات الجوية الأوكرانية، ليس فقط خلال الليلة الماضية ولكن أيضا طوال فترة العمليات العسكرية بأكملها".

وزعم المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ذلك، أن مثل هذه الصواريخ يمكن إسقاطها بواسطة أنظمة دفاع جوي باتريوت أمريكية الصنع، وقال إنه على وجه الخصوص، يمكن لنظام الصواريخ باتريوت المضاد للطائرات أن يسقط صواريخ كينزال الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

كما اعترف المتحدث في وقت سابق، بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية عاجزة أمام صواريخ Kinzhal الأسرع من الصوت، وصواريخ إسكندر التكتيكية، وصواريخ نظام الصواريخ المضادة للطائرات S-300 ، وصواريخ كروز Oniks الأسرع من الصوت، وصواريخ Kh-31P المضادة للإشعاع التي تطلق من الجو وصواريخ. نظام صاروخ الإطلاق المتعدد Smerch.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في وقت سابق أن استخدام روسيا لصواريخ Kinzhal التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ كروز Kh-22 أظهر أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمتلكون أسلحة مماثلة يصعب اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الصاروخي الحديثة.

القوات الجوية الاوكرانية اعتراف خطير الدفاعات الجوية الأوكرانية صواريخ كروز الروسية صاروخ كروز انظمة دفاع جوي باتريوت

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