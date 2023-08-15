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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب "قلم".. شرطي يفتح النار على رجل في امريكا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

قال مكتب المدعي العام لمدينة دنفر الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن شرطيا أطلق النار على رجل اعتقد أنه كان مسلحا بسكين عندما هاجمه، بينما كان بيده قلم فلوماستر.

وذكرت صحيفة "دنفر بوست" الأمريكية، أن "أحد الجيران اتصل للإبلاغ عن عنف منزلي محتمل في منزل كول وزوجته وابنه المراهق".

وأكدت أن المتصل ذكر أن "المرأة ربما تكون قد دفعت من كرسيها المتحرك، فيما كان كول يلاحق ابنه".

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وقال مكتب المدعي العام لمدينة دنفر: "المشتبه فيه براندون كول، لم يكن يحمل سكينا عندما هاجمه الضابط ليلة 5 أغسطس، مطلقا عليه النار مرتين".

مدينة دنفر أمريكا

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