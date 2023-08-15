"الدولية للهجرة" تكشف عن رقم صادم للاجئين السودانيين منذ اندلاع الحرب

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن رقم صادم بشأن المواطنين السودانيين الذي لجأوا إلى دول الجوار فرارا من الحرب الدائرة منذ حوالي أربعة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء إن ما يقدر بأكثر من مليون شخص فروا من السودان إلى دول مجاورة منذ اندلاع الصراع، ووفقا لأحداث الإحصائيات الأسبوعية التي نشرتها المنظمة، تسبب الصراع في عبور مليون و17449 شخصا الحدود من السودان إلى الدول المجاورة، بينما تشير التقديرات إلى نزوح ثلاثة ملايين و433025 شخصا داخل البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة “الراكوبة” السودانية.

وقالت وكالات الأمم المتحدة، في بيان مشترك، إن "الملايين في السودان يعانون من نفاد الغذاء، ويموت بعضهم بسبب غياب الرعاية الصحية مع شحّ الإمدادات الطبية".

وأضافت أن الوقت ينفد أمام المزارعين لزراعة المحاصيل التي ستطعمهم هم وجيرانهم.

وقالت إليزابيث ثروسل، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في إفادة في جنيف: "كثير من القتلى لم يتم جمع رفاتهم أو التعرف عليهم أو دفنهم".

وأمس الإثنين، اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع بالسعي إلى إعادة البلاد لعصر ما قبل الدولة الحديثة وارتكاب كل جريمة يمكن تخيلها، مشيرا إلى أن "السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه عن طريق قوات الدعم السريع".