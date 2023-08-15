الجامعة العربية تؤكد أهمية اجتماع لجنة الاتصال الوزارية مع سوريا

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في الاجتماع الذي عُقد بعد ظهر اليوم بالقاهرة، للجنة الاتصال الوزارية العربية مع سوريا والتي عقدت بدعوة من جمهورية مصر العربية وبحضور وزير خارجية سوريا فيصل المقداد.

وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن لجنة الاتصال مُشكلة بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية في مايو الماضي، وتضم ست دول عربية فضلا عن الأمين العام للجامعة.. وقد كلفت القمة العربية لجنة الاتصال بمتابعة الانخراط العربي لتسوية الأزمة السورية في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان (1 مايو 2023).

وقال رشدي إن انعقاد اللجنة يعكس جدية الدول العربية في القيام بدور رئيسي في تسوية الأزمة السورية، وكذا في التعامل مع التبعات الخطيرة التي تمخضت عنها، لا سيما ما يتعلق بخطر إنتاج وتهريب المخدرات، وتهديدات الإرهاب، فضلا عن المشكلات الإنسانية الضاغطة وفي مقدمتها قضية اللاجئين.