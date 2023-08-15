جنرال في جيش الاحتلال: إسرائيل محاطة بـ 250 ألف صاروخ

قال اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك، إن إسرائيل اليوم في خطر، زاعما أن هناك 5 ساحات يتعامل معهم الجيش في الوقت الحاضر، بدءاً من حزب الله مع آلاف عناصر الكوماندوز، وسوريا وحماس والجهاد في غزة"، إضافة إلى الضفة مع "الآلاف الذين سيطلقون النار على كل طريق وكل مستوطنة.

وأضاف الجنرال الإسرائيلي أن هناك "حلقة خنق " تتشكّل مما يزيد عن 250 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية وآلاف الطائرات المسيّرة، تحيط بإسرائيل من كل الاتجاهات كافة.

وتابع: "نحن نتحدث عن 3500 صاروخ وقذيفة صاروخية كمعدلٍ وسطي في اليوم، مع مئات المواقع المدمّرة يومياً، على مدى أسابيع من القتال، هذا مثل قنبلة نووية من دون بقايا نووية".

واختتم بالقول: "اليوم الجيش صغير جداً، والجزء الأكبر منه غير كفء، وغير قادر على أن يكون في عدّة ساحات بالتوازي".