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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحذير لأولياء الأمور من تحد جديد على تيك توك.. التفاصيل كاملة

.تحذير لأولياء الأمور
.تحذير لأولياء الأمور من تحد جدي على التيك توك

أثار تحد انتشر بنسبة كبيرة على تطبيق التيك توك الكثير من الجدل  بين رواد السوشيال ميديا، وحذرت صحيفة ديلي ميل البريطانية من التحدي الذي يقوم على تقديم جرعة زائدة للأطفال من أقراص الباراسيتامول، لمعرفة من يمكنه البقاء في المستشفى لفترة أطول.

 تحدي خطير

قالت الصحيفة إنه تم تحذير الكثير من أولياء الأمور فى بريطانيا من ذلك التحدي المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ويأتي التحذير في الوقت الذي دعا فيه قائد الشرطة الآباء إلى القيام بمنع أطفالهم من محاولة الانضمام إلى الجنون عبر الإنترنت، بما في ذلك العديد من المسابقات لتناول جرعات زائدة من الأدوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المراهقين في ساوثهامبتون قد تناولوا المسكنات لمعرفة من يمكنه البقاء في المستشفى لفترة أطول وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

أقراص الباراسيتامول رواد السوشيال ميديا وسائل التواصل الإجتماعي جرعات زائدة من الأدوية

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