منصب جديد لممثل الزمالك.. تشكيل رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب

أجرى مجلس إدارة رابطة الأندية بدوري القسم الأول، اليوم الثلاثاء، اجتماعه التنسيقي الأول في دورته الجديدة، وشهد انتخاب أحمد دياب رئيسًا للرابطة، وعماد متعب نائبًا للرئيس.

أقيمت انتخابات رابطة الأندية المحترفة تحت إشراف اللجنة الانتخابية برئاسة اللواء حلمى مشهور وعضوية وليد العطار ومحمد الماشطة والتى أعلنت فوز الخمسة بالتزكية بجانب انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

وقدم جمال علام رئيس اتحاد الكرة التهنئة لمجلس رابطة الأندية المحترفة، وتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة.

تشكيل رابطة الأندية المحترفة

ويضم مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة في دوري القسم الأول إلى جانب دياب ومتعب، كلًا من خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم في مقاعد العضوية، واللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم مرشحا مجلس إدارة اتحاد الكرة لعضوية الرابطة.

واتخذ مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة أول قراراته بتعيين خالد رفعت، ممثل الزمالك، مستشارا لمجلس الرابطة للعلاقات الخارجية وتكليفه باستمرار تمثيل الرابطة في اتحاد الروابط العالمية .

ويعقد مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة اجتماعا في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل لمناقشة موعد قرعة وانطلاق مسابقة الدوري المصري موسم 2023 / 2024 وكل الأمور المتعلقة بشئون المسابقة .