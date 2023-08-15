طرح فيلم "5 جولات" بشباك التذاكر للمنافسة على إيرادات الموسم الصيفي .. غدا

قررت الشركة المنتجة لفيلم "خمس جولات" طرحه بدور العرض السينمائي غدا /الأربعاء/، للمنافسة على إيرادات الموسم الصيفي الحالي.

وأقامت الشركة المنتجة أمس العرض الخاص للفيلم بحضور أبطال الفيلم بأحد دور العرض السينمائي، وحرص بطل الفيلم ماجد المصري على حضور العرض الخاص، كما حضرت الفنانة عايدة الأيوبي وداليا شوقي والمؤلف محمد عبدالمعطي، والمخرج مازن أشرف.

وكانت الشركة المنتجة قامت بتأجيل عرض الفيلم في سباق عيد الفطر الماضي، إلا أنها استقرت على عرضه في الموسم الصيفي الحالي، نظرًا لمناسبة الفيلم مع شريحة الشباب المهتم برياضة MMA والراب.

ويعتبر فيلم "خمس جولات "هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي عن مطربي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

الفيلم بطولة ماجد المصري، وآدم شرقاوي، ونور النبوي، وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومصطفى درويش، ومطرب الراب أرسينك، ولطيفة فهمي، وسالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

من ناحية أخرى، تعاقد ماجد المصري، على المشاركة في فيلم "الغربان"، بطولة الفنان عمرو سعد، وفنانين من جنسيات أجنبية مختلفة، حيث سيجري الإعلان عن أسماءهم اتباعًا خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1942، أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث شهدت الأراضي المصرية معركة سجلها التاريخ تحت عنوان "معركة رومل" وهذه المعركة كانت الغلبة فيها للحلفاء، وانتهت بهزيمة ساحقة للألمان.

ومن المقرر بدء تصوير مشاهد الفيلم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فور الانتهاء من مرحلة التحضير، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة في الوقت الحالي مع المخرج ياسين حسن، للوقوف على تفاصيل وملامح الشخصية.

وكان عمرو سعد، شوق جمهوره لفيلم "الغربان" مؤخرا، ونشر صورا من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، حيث ظهر بشكل و"لوك" مختلف، في منطقة مغطاة بالثلوج برفقة مخرج العمل ياسين حسن.