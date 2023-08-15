جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية بقرية السلامية في مركز نجع حمادي

أعلن رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة نظم قافلة طبية بشرية لقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي.

أشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة - في تصريح له اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن القافلة قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 548 حالة تنوعت ما بين 130 حالة باطنة و70 حالة رمد و110 حالات جلدية و65 حالة أنف وأذن وحنجرة وحالتين نفسية وعصبية و80 حالة عظام و80 حالة أطفال.

كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.

