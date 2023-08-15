صحة الدقهلية: تعاون بين إدارة المعامل وكلية طب المنصورة

أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، اليوم /الثلاثاء/ بدء تعاون إدارة المعامل بمديرية الصحة بالدقهلية مع كلية الطب جامعة المنصورة بفعاليات اليوم العلمي الخاص بتطبيق معايير الجودة بمعامل الميكروبيولوجي الذي أقامه قسم الجودة المعملية بالاشتراك مع كلية الطب جامعة المنصورة بمقر نقابة الأطباء.

وذكر بيان أصدرته مديرية الصحة بالدقهلية أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون بين إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية الدقهلية وكلية الطب بجامعة المنصورة لتدريب أطباء المعامل والكيميائيين وفنيين المعامل بالإدارات والمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن البرتوكول يأتي في إطار خطة صحة الدقهلية وحرصها على رفع مستوى في مختبرات التحليل ومراقبة الجودة والاختبار والبحث والتطوير.