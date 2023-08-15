محافظ أسوان يستجيب لمطالب 30 مواطنا في اللقاء الجماهيري الأسبوعي

قام محافظ أسوان أشرف عطية بتسليم مبالغ مالية لـ4 حالات لشراء أجهزة كهربائية دعماً من جمعية "قبس من نور" مع تسليم مبلغ 5 آلاف جنيه لعلاج حالة إنسانية بالقاهرة وتحمل مصاريف السفر والإقامة.

وأصدر محافظ أسوان -خلال لقاء جماهيري مع المواطنين اليوم الثلاثاء وشهد استجابة المحافظ لـ30 حالة- توجيهاته للمسئولين بصرف مساعدات مالية تتراوح ما بين ألفين إلى 5 آلاف جنيه، مع صرف إعانات شهرية بقيمة 500 جنيه لمدة 6 أشهر بواسطة مديرية التضامن الإجتماعى، بالإضافة إلى المساهمة فى سداد القروض المتراكمة على عدد من الحالات الإنسانية.

وكلف المحافظ مبادرة "الناس لبعضهم" بصرف الأجهزة لـ6 من العرائس للمساهمة فى إتمام حفل الزفاف لهن مراعاة لظروفهن المعيشية والأسرية، إلى جانب توزيع بونات بمبالغ مالية تتراوح ما بين 100 و300 جنيه لصرف سلع غذائية من المجمعات الاستهلاكية، وكذا توزيع كراتين للمواد الغذائية وأيضاً للحالات المختلفة.

ووجه المحافظ بقيام مدير الصحة بتقديم العلاج الطبى لعدد من الحالات على نفقة الدولة، فضلاً عن قيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتخصيص وحدات سكنية بالإيواء العاجل والأولى بالرعاية، مع تخصيص 10 محلات بالسويقات الجديدة، وكذا كرفانات بشكل حضارى وجمالى بالأماكن التى تحتاج لتوفير أنشطة تجارية وخدمية بها، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب في المشروعات الجارية وبالقطاع الخاص، مع قيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف التعويضات المالية لحالتين تعرضت منازلهم للحريق وفقاً للضوابط والشروط المنظمة لذلك.