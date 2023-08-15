"ثقافة جنوب سيناء" تنظم فعاليات ضمن مبادرة "ثقافتنا في اجازتنا"

عقد بيت ثقافة سانت كاترين بالنادي الاجتماعي بمدينة سانت كاترين محاضرة تثقيفية بعنوان "أهمية القراءة في حياتنا" ضمن مبادرة "ثقافتنا في اجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في جميع المواقع الثقافية بالجمهورية.

وذكر بيان أصدرته مديرية الثقافة بجنوب سيناء اليوم /الثلاثاء/ أن الشيخ سعد محمد الواعظ بمديرية الأوقاف، تحدث خلال الندوة عن القراءة وأهميتها وتأثيرها في حياة الفرد ومردود ذلك على المجتمع، مدللا بالأمثلة من كتاب الله عز وجل وسنة النبى المصطفى (ص)، كما تطرق للفوائد العظيمة للعلم والتي من أهمها تغيير السلوك والنمط الشخصي.

وأوضح بيان المديرية أن فعاليات المبادرة تعددت، وأن بيت ثقافة "أبوزنيمة" نظم محاضرة تثقيف علمي بعنوان "الإسعافات الأولية للدغ العقارب والثعاببن" بالمركز الطبى بالمدينة ألقاها عمر أبوالفضل اخصائي إعلام وعلاقات عامة بالمركز الطبي، وتناول خلالها أهم الإجراءات اللازمة عند لدغ العقارب أو الثعابين وضرورة عدم التحرك السريع بعد اللدغ وأخذ صورة للزاحف حتى يتم تحديد العلاج المناسب وكذلك أهمية التواصل السريع مع الطوارئ الطبية.

وأشار البيان إلى أن بيت ثقافة نويبع عقد ورشة مواهب فنية للأطفال بعنوان "وفاء النيل" للتدريب على تصميم مركب نيلي بإستخدام ورق الرسم واللصق بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء ضمن فعاليات المبادرة التي ينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج.

ولفت البيان إلى أن المكتبة الثقافية بطابا عقدت ورشة حكي وسرد لقصة "الأميرة الحسناء" تأليف محمد عطية الإبراشي.