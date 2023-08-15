كاتب سوداني: دولتنا مهددة بالمجاعات بعدما كانت سلة غذاء العالم

كشف الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين حقيقة الأوضاع في السودان والمجاعة التي تهدد أهاليها قائلا: الوضع في السودان مؤرق وصادم ليس للسودانيين وحدهم ولكن للعالم، فبعد 4 شهور فقط من اندلاع الحرب، تحول وضع السودان من سلة غذاء العالم لدولة مهددة بالمجاعة.

كاتب سوداني: جهات معينة تتحمل مسؤولية الحرب في السودان

وقال شمس الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور والمذاع مساء اليوم الثلاثاء عبر فضائية “etc”، "في جهات معينة تتحمل مسؤولية الحرب في السودان، ووصول المشهد السوداني لهذه المرحلة، فالحرب الروسية الأوكرانية قائمة منذ عام ونصف، ولكن لم يمس غذاء البشر.

وأوضح الصحفي السوداني أن الوضع في السودان مؤسف وكارثي، فضلا عن توقف عجلة الحياة في مناطق كثيرة في مقدمتها غرب البلاد ووسطها وجنوبها، قائلا: هناك مأساة حقيقية الناس هربت من بيوتها وأهلها هربا من الأوضاع وبحثا عن بنود الحياة الأساسية، وهناك عائلات كاملة ماتت جوعا بسبب عدم قدرتهم على توفير الماء والغذاء