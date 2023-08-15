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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماراثون للدراجات والمشى والإسكيت فى أسبوع الشباب بأسوان

أسبوع الشباب بأسوان
أسبوع الشباب بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لانطلاق ماراثون الدراجات والمشى والإسكيت من أمام ديوان عام المحافظة وحتى المسجد الجامع بكورنيش النيل الجديد بطول 4 كم بمشاركة المحافظ مرتدياً الزى الرياضى وسط مشاركة 500 شاب وفتاة من أبناء أسوان.

يأتي ذلك استكمالاً لفعاليات " أسبوع الشباب " والذى تنظمه محافظة أسوان تحت عنوان "تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر " برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

 

وعقب ذلك تفقد اللواء أشرف عطية معرض الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بحديقة بلازا درة النيل ، والذى تضمن أبرز الجهود والأنشطة التى تقوم بها من أجل خدمة المجتمع الأسوانى ، فيما حرص أشرف عطية على تحية الأطفال والنشء الذين يمارسون لعبة الإسكيت أثناء إستعراضهم لمهاراتهم على الأنغام الموسيقية ، مع إلتقاط الصور التذكارية الأطفال والشباب المشارك فى الفعاليات. 

 

أسبوع الشباب 

وأكد محافظ أسوان على أن سلسلة الفعاليات مستمرة حتى إنتهاء هذا الأسبوع الذى حقق نجاحات عديدة فى ظل المشاركة والمساهمة الواسعة من الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعة والأكاديمية ليكون نموذجا راقيا ومشرفا للتعاون البناء والمثمر ، تواكباً مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتمكين الشباب وإستثمار طاقاتهم الإيجابية فى خدمة وطنهم الغالى مصر.

ولفت المحافظ إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الشبابية يعزز من روح الولاء والإنتماء ، مع إنتشار ثقافة ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة ، والتى شهدت رواجا كبيرا متواكبا مع أعمال التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان حيث يحرص العديد من الشباب على ممارسة رياضات الدراجات والمشى والإسكيت والدراجات .

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جهود 

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بصرف مساعدات مالية تتراوح ما بين 2000 جنيه إلى 5000 جنيه ، مع صرف إعانات شهرية بقيمة 500 جنيه لمدة 6 أشهر بواسطة مديرية التضامن الإجتماعى ، بالإضافة إلى المساهمة فى سداد القروض المتراكمة على عدد من الحالات الإنسانية ، مكلفاً مبادرة " الناس لبعضهم " لصرف الأجهزة لـ 6 من العرائس للمساهمة فى إتمام حفل الزفاف لهن مراعاة لظروفهن المعيشية والأسرية ، علاوة على توزيع بونات بمبالغ مالية تتراوح ما بين 100 جنيه و 300 جنيه لصرف سلع غذائية من المجمعات الإستهلاكية، وكذا توزيع كراتين للمواد الغذائية أيضاً للحالات المختلفة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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