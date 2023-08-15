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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ورشة عمل تناقش الاستراتيجيات الحديثة في تعليم الكتابة بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر

خلال المحاضرة
خلال المحاضرة

عقدت  بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورشة عمل حول التطبيق العملي  لتدريس مهارة الكتابة، حاضر فيها كل من الدكتور خلف الديب أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة الأزهر،  د.محمد أحمد السيد المدرس بكلية التربية جامعة الأزهر ونائب التعليم بالمركز ، و أ. غادة نبيل  نائب شئون التعليم بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

تناولت ورشة العمل  التطبيق العملي لاستراتيجات تدريس مهارة الكتابة لغير الناطقين بالعربية للمستويات اللغوية المتفق عليها، كما تناولت  الأطر والأسس التي يلتزم بها المعلم أثناء تدريسه للكتابة كما تناول الاستراتيجيات الحديثة في تعليم الكتابة نظريا وعمليا.
وتناولا نائبا شئون التعليم بالمركز التطبيق العملي لتدريس المهارة من خلال عقد ورش عمل مصغرة وعرضها على المتدربين.

وفي الختام أشاد المتدربون بتنوع محتوي الدورة وماتقدمه من تناول للمهارات والمواضيع بطرق مختلفة.

الأزهر ورشة عمل مهارة الكتابة طرق التدريس تدريس مهارة الكتابة

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