يوم علمي بالتعاون بين "إدارة المعامل" و "طب المنصورة " بالدقهلية

شهد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فعاليات اليوم العلمي الخاص بتطبيق معايير الجودة بمعامل الميكروبيولوجي والذى أقامه قسم الجودة المعملية بالاشتراك مع كلية الطب جامعة المنصورة بمقر نقابة الأطباء .

وتضمنت فعاليات اليوم بدء تفعيل بروتوكول التعاون بين ادارة المعامل بمديرية الشئون الصحية الدقهليه و كلية الطب بجامعه المنصوره لتدريب اطباء المعامل والكيميائيين وفنيي المعامل بالادارات والمستشفيات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الدمرداش مدير ادارة المعامل والدكتورة آلاء ابو النور بدران استشاري الجودة واعتماد المنشآت الصحية و الدكتور أشرف توفيق رئيس قسم الجودة بادارة المعامل والدكتور هاني رفعت مدير إدارة طلخا الصحية.

وصرح الدكتور شريف مكين بأن البروتوكول يأتى فى إطار خطة صحة الدقهلية وحرصها على رفع مستوى مختبرات التحليل ومراقبة الجودة والاختبار والبحث والتطوير .