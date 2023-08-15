عماد الدين حسين: بعض الأمور في الحوار الوطني عليها توافق

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك اجتماع هاك لمجلس أمناء الحوار الوطني غدا، مشيرا إلى أنه سيتم النظر لأهم التوصيات وسيتم العمل على وجود مخرجات.

وقال عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إنه بعد البدء الفعلي في جلسات الحوار الوطني، وتم مناقشة العديد من الجلسات، أصبح هناك تغيير في المشهد السياسي، وسيتم رفع التوصيات للرئيس السيسي، للتصديق على أهم القرارات التي سيخرج بها الحوار الوطني.

أكثر من مقترح.

وأشار عماد الدين حسين إلى أنهم وصلوا الآن إلى المرحلة الأخيرة في جلسات الحوار الوطني، مؤكدا أنه سيكون هناك بعض الأمور في الحوار الوطني سيكون عليها توافق وملفات أخرى سيكون بها أكثر من مقترح.