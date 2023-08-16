خطر المرض بجزر اليونان الساحرة.. الموت ينتشر وطوابير انتظار سيارات الإسعاف لا تنتهي ومازال البحث جاريا عن أطباء

تعد اليونان مجموعة من الجزر، وتتواجد بعيدًا عن البر الرئيسي، حيث يغمرها السياح في الصيف، وهم يملئون العديد من الجزر اليونانية، مثل كوس في بحر إيجه، وبها تجد أثينا التي تفيض جزرها اليونانية الشاعرية بالسياح، ورغم الوصف الجميل الذي لا يفى جمال تلك البلد، إلا أنها أصبح التواجد بها خطرا على حياتك في حال تعرضك لأى أزمة صحية، فهي تعاني من نقص في الطاقم الطبي ونقص في سيارات الإسعاف، ونظامها الطبي آخذ في التصدع.

والأخبار الواردة منها تتحدث عن العديد من الحالات الكارثية، وكان منها وفاة مراهقة حامل وطفلها الذي لم يولد بعد، وهما مجرد حالتين من بين تسع حالات وفاة على الأقل، كان يمكن الوقاية منها في اليونان هذا الصيف بسبب النقص المزمن في سيارات الإسعاف وموظفي الرعاية الصحية، وذلك حتى قبل أن تتعرض البلاد للحصار من حرائق الغابات المستعرة.

كارثة داخل مستشفيات الجزيرة

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فهناك كارثة طبية داخل العديد من المستشفيات، حيث لا يوجد في بعض مستشفيات الجزيرة ممارسون عامون دائمون، ويعتمدون كليًا على دورة من التغطية قصيرة الأجل يملأها موظفون من البر الرئيسي، وذلك عبر إغرائهم بالحوافز النقدية، بينما خدمات الإسعاف في حالة أسوأ، ففي العديد من الجزر مثل جزر سيكلاديز ودوديكانيز، بالكاد تتوفر سيارة إسعاف واحدة على مدار الساعة، وهذه المشكلة ليست خاصة بالجزر البعيدة فقط، ففي أثينا، تعمل حوالي 50 سيارة إسعاف ، بدلاً من 85 إلى 90 سيارة مطلوبة.

ويقول جيورجوس ماثيوبولوس، رئيس خدمة الإسعاف اليونانية للطوارئ (EKAV) لـ POLITICO: "نحن بحاجة إلى إعادة تصميم خدمة الإسعاف من الصفر نظرًا لوجود فجوات هائلة في جميع أنحاء البلاد، وتكافح الغالبية العظمى من مراكز الرعاية الصحية في جزر بحر إيجة الصغيرة للتكيف مع الوضع الكارثي، حيث يجب أن يكون هناك عدد محدود من الأطباء تحت الطلب كل يوم، ولكن حتى في الحالات التي تقرر فيها الدولة توظيف المزيد، فإن المحاولات تقصر مع رفض الأفراد الانتقال إلى الجزر، حيث أصبحت تكلفة المعيشة لا تطاق بسبب ارتفاع السياحة، وهذا يضع المزيد من الضغط على EKAV".

ويضيف ماثيوبولوس: "لقد أرسلنا العديد من رجال الإنقاذ (الرعاية الصحية) من بقية البلاد إلى الجزر لتغطية احتياجات الموسم. يضطر زملاؤنا إلى قطع عطلاتهم الصيفية لهذا الغرض ، ولكن من الواضح أن هؤلاء مجرد مؤقتين". حلول."

أم وجنينها يموتوا بعد 5 ساعات انتظار .. حالات إنسانية

وترصد الصحيفة الأمريكية عدد من الحالات الطبية التي توفت نتيجة هذا العجز الطبي، ففي يونيو، توفيت امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا في جزيرة كوس في مؤخرة شاحنة صغيرة، أثناء نقلها إلى المستشفى المحلي بعد انهيارها، بينما كانت سيارة الإسعاف الوحيدة في الجزيرة مشغولة، استجابة لحالة طوارئ أخرى، ووفقا لطبيعة التشغيل الطبيعي، فإنه مطلوب أحد عشر شخصًا لتشغيل سيارة إسعاف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وكوس، وهي جزيرة يسكنها 40 ألف مقيم دائم، وتستضيف أكثر من مليون سائح خلال الصيف، لديها ثلاث سيارات إسعاف جديدة ولكن يمكنها تشغيل واحدة فقط، حيث يوجد بها سوى 10 مسعفين فقط ، اثنان منهم سيتقاعدان العام المقبل.

وبعد أيام من هذا الحادث ، توفيت امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا ، حامل في شهرها الثامن، في إحدى ضواحي أثينا بينما كانت تنتظر سيارة إسعاف لأكثر من خمس ساعات وأجرت حوالي 20 مكالمة إلى رجال الإنقاذ، كما مات طفلها الذي لم يولد بعد، ومنذ ذلك الحين ، تم الكشف عن ست حالات أخرى على الأقل لأشخاص ماتوا في جميع أنحاء البلاد بسبب نقص وسائل النقل الطبي، ففي جزيرة ليسبوس ، فقدت امرأة تبلغ من العمر 78 عامًا وعيها أثناء السباحة، ووصل المسعفون بعد ساعتين إلى مكان الحادث، ليكتشفوا أن قلبها قد توقف.

حل الحكومة بنشر رجال الإطفاء والعسكريين

وردا على الانتقادات المتزايدة بعد هذه الوفيات المحتملة التي كان من الممكن تجنبها، نشرت الحكومة رجال إطفاء وعسكريين وسائقي السلطة المحلية للمساعدة في نقص الموظفين في المناطق السياحية، وقد احتج أعضاء EKAV والأطباء على القرار ووصفوه بأنه "بحث غير علمي عن حلول سريعة"، وهم يجادلون بأن نشر موظفين غير مدربين في حالات الطوارئ قد يكون خطيرًا على المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في مكان الحادث، وقد أقر البرلمان اليوناني التعديل الخاص بالنشر الطارئ لرجال الإطفاء والعسكريين في 27 يوليو ، حيث كان رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات الشديدة المشتعلة في جميع أنحاء اليونان ، والتي امتدت حتى إلى مستودع عسكري.

وتقول الحكومة إن هذه الخطوة لا تهدف إلى توفير حل طويل الأجل لمشكلة نقص الموظفين، ولكنها تهدف إلى إنقاذ الأرواح خلال الموسم السياحي المزدحم، ولكن سوكراتيس فاميلوس رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المعارضة انتقد هذا الحديث قائلا: "هل هذه اليونان؟ استعارة رجال الإطفاء والجنود وغيرهم من الموظفين ، ووضعهم في EKAV التي لا يوجد فيها المنقذون والسائقون؟ هل هذا تحديث أو حل؟".

أزمة ليست طارئة .. الملف الصحي معضلة تبحث عن حل

أعيد انتخاب رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس في 25 يونيو ، بعد أن وعد بإصلاح نظام الصحة الوطني كأولوية. وقد وعد بتوظيف حوالي 10000 عامل رعاية صحية ، بما في ذلك 800 سائق سيارة إسعاف و 250 مسعف دراجات نارية، ولكن اتحاد الموظفين في المستشفيات العامة (POEDYN) يقول إن هذا التوظيف يستبدل فقط حالات التقاعد الأخيرة ولا يكفي لتحسين جودة الرعاية، وهنا يقول بودين إن حوالي 10000 من موظفي الرعاية الصحية غادروا القطاع العام في العامين ونصف العام الماضيين ومن المتوقع أن يغادر 5000 آخرين في عام 2023.

وتنتقد أحزاب المعارضة الحكومة بشدة لتركها المستشفيات العامة في حالة أسوأ مما كانت عليه قبل الوباء، بحجة أن الهدف الرئيسي هو خصخصة الخدمات الصحية - وهو أمر تنفيه الحكومة، ولكن المشكلة أكثر تعقيدًا من نقص التمويل، حيث قلة من الأطباء أو موظفي الإسعاف يريدون العمل في الجزر، وهنا تذكر الصحيفة الأمريكية في تقريرها، أنه قد استقال الممارسان العامان الوحيدان في مستشفى كوس في عام 2021، حيث يعتمد المستشفى الآن على موظفين مؤقتين بينما يحاول استبدالهم، لكن لم يتقدم أحد حتى الآن، وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة لطبيب الأطفال وأخصائي الأشعة.

الأطباء يصرخون

وتلك الأزمة هي قضية ابتليت بها العديد من المناطق الريفية في أوروبا ، من القرى النائية في فرنسا ، إلى المناطق الشمالية من السويد، ولكن على الرغم من أن حياة الجزيرة اليونانية قد تبدو حالمة للزوار، فإن أسلوب الحياة هذا بعيد المنال بسبب العجز في الطواقم الطبية، لذلك يفضل سكان الجزيرة إيجارات السياح قصيرة الأجل بدلاً من الإيجار الدائم، وهذه الأوضاع الكارثية دفعت الأطباء القليلون المتواجدون للصراخ، ففي نهاية شهر يونيو ، احتج طبيب القلب الوحيد في مستشفى كوس في باحة المستشفى ، رافعًا لافتة كتب عليها: "لقد وصلت إلى أقصى حدودي، أحتاج إلى المساعدة"، وقد كان هذا الطبيب يعمل لمدة 28 يومًا على التوالي بصفته الطبيب الوحيد في عيادة أمراض القلب بالجزيرة منذ مايو.

والإرهاق هو سبب رئيسي مذكور في قائمة متزايدة من استقالات الأطباء عبر الجزر، ويقول اتحاد جمعيات أطباء المستشفيات (OENGE) إن هذا يتطور الآن إلى انهيار تشغيلي للعديد من المستشفيات في المنطقة وأيضًا لأقسام المستشفيات في المدن الكبرى، فيما قال ثيودوسيس نيكيتاراس، عمدة كوس: "لا يُسمح بحدوث هذه الأشياء في عالم متحضر، في بلد أوروبي، في وجهة سياحية، لذلك هناك حاجة للتوظيف الدائم والحلول الدائمة".