أخبار التعليم | سجل في تنسيق المرحلة الثانية 2023 بكل سهولة عبر هذا الرابط .. «79.5% للحاسبات و 86% للبيطري» مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

79.5 % للحاسبات 86 % للبيطري.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

يعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، الأكثر بحثا علي محرك البحث الشهير "جوجل"، تزامنا مع بدء اليوم تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، حيث يسعى أولياء أمور الطلبة والطلاب بالثانوية العامة ، المُقبلين على المرحلة الجامعية البحث عن كل ما يخص تنسيق المرحلة الثانية 2023 .

اليوم ,, معهد اعداد القادة يواصل فاعليات البرنامج التدريبي لتوعية الشباب بخطر الإدمان

يواصل اليوم معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالى البرنامج التدريبي الذي يقام بعنوان الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في الجامعات والمعاهد المصرية"، تحت شعار "قوتنا فى شبابنا"، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الدكتورة نيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد.

تدريس مواد التربية القومية والأخلاق يعد أمرًا ضروريًا لتنمية القيم والمبادئ الأخلاقية للطلاب

قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد تربية عين شمس السابق ، أن تدريس مواد التربية القومية والأخلاق يعد أمرًا ضروريًا لتنمية القيم والمبادئ الأخلاقية للطلاب وتشجيعهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين ومسؤولين في مجتمعهم ويمكن توسيع تدريس هذه المواد عن طريق النقاش والتحليل العميق للمواضيع ذات الصلة وتطبيقها على الحياة اليومية. وفيما يلي بعض النقاط المهمة التي يمكن أخذها في الاعتبار عند التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق:

//القمر يقترن بالمريخ الكوكب الأحمر فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

تشهد سماء مصر يوم الجمعة القادمة ظاهرة فلكية جديدة وهي اقتران القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر)، فى مشهد جميل وبديع يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير، إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.