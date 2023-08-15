عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التهدئة في ناجورنو كاراباخ.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية روسيا وأذربيجان

روسيا وأذربيجان
روسيا وأذربيجان

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قضايا التنفيذ العملي للخطوات المتفق عليها سابقًا والموجهة نحو الإسراع بتهدئة الوضع حول ناجورنو كاراباخ كانت محور المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي والأذربيجاني، سيرجي لافروف وجيهون بيراموف في مكالمة هاتفية.

وأوضحت الخارحية الروسية في بيان لها، أن الجانبان تباد وجهات النظر حول جدول الأعمال الدولي والإقليمي الأكثر إلحاحًا، وتم التركيز بشكل خاص على ضرورة التنفيذ العملي للخطوات المتفق عليها سابقًا والموجهة نحو التهدئة في أقرب وقت ممكن للوضع حول ناجورني كاراباخ، بما في ذلك فتح الطرق الإنسانية على طول الطريق "ممر لاتشين" على وجه الخصوص.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرين شددا على أنه لا بديل عن تنفيذ كامل حزمة الاتفاقات الثلاثية بين رؤساء روسيا وأذربيجان وأرمينيا". 

كما أعرب الجانبان عن رأي مشترك حول النتائج السلبية لمحاولات استبدال العمل الملموس في هذا المجال بحملات سياسية ودعائية.

منتخب الشاطئية يختتم مشاركته في بطولة بيلاروسيا أمام أذربيجان اليوم

"تلاعب سياسي".. بيان عاجل من أذربيجان بشأن أزمة قافلة الشحنات مع أرمينيا

وزارة الخارجية الروسية ناجورنو كاراباخ سيرجي لافروف جيهون بيراموف ممر لاتشين روسيا أرمينيا اذربيجان وزير الخارجية الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

موضوعات متعلقة

أذربيجان تستعد لإبادة جماعية ضد الأرمن.. أرمينيا تدعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي

"تلاعب سياسي".. بيان عاجل من أذربيجان بشأن أزمة قافلة الشحنات مع أرمينيا

صوته في القرآن أذهل الملايين.. ديبيروف مقرئ من أذربيجان يشعل السوشيال ميديا

أذربيجان تبرم اتفاقا مع تركيا بشأن تحديث مقاتلات "سو-25"

نحن على استعداد.. بيان عاجل من أرمينيا بشأن إنهاء الخلافات مع أذربيجان

باكستان توقع اتفاقية مع أذربيجان لاستيراد الغاز المسال

ترشيحاتنا

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

وزارة الهجرة تعلن تخصيص بريد إلكتروني للرد على معنى استفسارات المصريين بالخارج بشأن التجنيد

يختصر زمن الرحلة إلى النصف| هذه محطات القطار السريع بين جميع المحافظات

محكمة جورجيا تقر بنشر لائحة اتهام ترامب على الإنترنت

ضياء رشوان: قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا

هيئة كبار العلماء تعقد احتفالية كبرى لختم كتاب «فتح المغيث».. غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

هاني الناظر : زيت طبيعي يعالج الشيخوخة والهالات بديلا لكريمات العناية بالبشرة

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ