التهدئة في ناجورنو كاراباخ.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية روسيا وأذربيجان

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قضايا التنفيذ العملي للخطوات المتفق عليها سابقًا والموجهة نحو الإسراع بتهدئة الوضع حول ناجورنو كاراباخ كانت محور المحادثات بين وزيري الخارجية الروسي والأذربيجاني، سيرجي لافروف وجيهون بيراموف في مكالمة هاتفية.

وأوضحت الخارحية الروسية في بيان لها، أن الجانبان تباد وجهات النظر حول جدول الأعمال الدولي والإقليمي الأكثر إلحاحًا، وتم التركيز بشكل خاص على ضرورة التنفيذ العملي للخطوات المتفق عليها سابقًا والموجهة نحو التهدئة في أقرب وقت ممكن للوضع حول ناجورني كاراباخ، بما في ذلك فتح الطرق الإنسانية على طول الطريق "ممر لاتشين" على وجه الخصوص.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزيرين شددا على أنه لا بديل عن تنفيذ كامل حزمة الاتفاقات الثلاثية بين رؤساء روسيا وأذربيجان وأرمينيا".

كما أعرب الجانبان عن رأي مشترك حول النتائج السلبية لمحاولات استبدال العمل الملموس في هذا المجال بحملات سياسية ودعائية.