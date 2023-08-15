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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها التوتر الشديد.. طبيب: سلوكيات قد تؤدي لإصابتك بالسكتة القلبية

السكتة القلبية
السكتة القلبية

قال الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب، إن السكتة القلبية جزء كبير من حدوثها له علاقة بأزمات الشريان التاجي الحادة، انسداد حاد أو يكون هناك ضيق في الشرايين، "الموضوع شبه رقبة الزجاجة تيجي جلطة تروح قافلة الشريان بشكل مفاجئ نتيجة خلفية من الأمراض غير المكتشفة، وبالتالي غير مسيطر عليها بشكل كويس". 

طبيب يوجه نصائح لعدم الإصابة بالسكتة القلبية 

وأضاف "ظريف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن نمط السلوك قد يؤثر على إصابة الإنسان بالسكتة القلبية مثل التوتر الشديد أو الأكل غير الصحي، أو عدم ممارسة الرياضة أو التدخين، كل هذا في وقت من الأوقات قد يؤدي لمشاكل غير معلومة، موضحا أن ثقافة المبادرة لاكتشاف الأمراض في جسده أمر هام جدا، ويجب على الإنسان أن يبدأ في عمل فحوصات على أنفسهم من سن العشرينات. 

وتابع استشاري أمراض القلب، أن سن الأزمات القلبية في أوروبا والدول المتقدمة يبدأ من سن الـ 50 فما فوق، ولكن في مصر تبدأ من سن الـ 40، أي يوجد عقد من الزمان مصر يحدث فيها أزمات قلبية، وذلك بسبب أنماط السلوك الحياتية، "برا تلاقي الناس حتى المسنين بتلعب رياضة، المسنين بيسوقوا عجل، عندنا في مصر عاوزين المواصلات توصلنا لحد السرير، والمطبخ المصري دسم جدا، بجانب التدخين المنتشر بشكل صريح جدا". 

وأردف، أنه يجب على المواطن أن يبادر بشكل مبكر أن يتابع مستوى الضغط والسكري ونسبة الكوليسترول في الدم، وأن يفحص نفسه بشكل دوري، "لو رحت عند دكتور تقيس الضغط، وهيقولك تتابع بعد كذا سنة عشان تتابع بشكل دوري، وده مهم مش لازم تروح كل أسبوع أو كل يوم، بس المتابعة والفحص الدوري أمر هام جدا". 

واستكمل، أن أدوية السيولة خطيرة وليست للاستخدام العام، إذ أن البعض يرى أنه تخطى عمر الـ 40 فيحصل على دواء للسيولة وهذا أمر خطير، "الإسبرين ليس شيء سهل، لأنه قد يؤدي لنزيف في المعدة، لو نزيف المعدة نسبته 1% لازم تعمل حماية أعلى". 

السكتة القلبية باسم ظريف الشريان التاجي ETC برنامج مصر جديدة انجي انور

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