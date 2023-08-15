أسامة الأزهري: كل سرور يدخله المسلم على أخيه هو من أحب الأعمال إلى الله

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن الأعمال الخيرية من أحب الأعمال إلى الله تعالى.. مشيرا إلى أنها تدخل السرور على الناس وكل عمل سرور يدخله المسلم على أخيه المسلم هو أحب الأعمال إلى الله تعالى.

جاء ذلك خلال مشاركة مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية اليوم /الثلاثاء/ في احتفال قطاع الفنون التشكيلية باليوم العالمي للعمل التطوعي والإنساني ومساعدة الغير بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ونوه بأن الله تعالى ورسوله أمرنا أن نصل الرحم ليس فقط في نطاق العائلة بل أمر بإطلاق الرحم الإنساني لكل إنسان على وجه الأرض، كما أمرنا بإطعام الطعام ، وإدخال الفرح والسرور على بعضنا البعض.