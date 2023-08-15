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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة القرآنية الرابعة للطلاب الوافدين

الطلاب الوافدين
الطلاب الوافدين

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، عن مسابقته الرابعة للقرآن الكريم للراغبين من الطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس أو الدارسين بالأزهر الشريف أو بأي من الجامعات المصرية أو المعاهد الأزهرية والمعاهد العليا.

وتتضمن المسابقة فرعين:
 الأول :حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معانيه. 
 الثاني : حفظ القرآن الكريم كاملًا لأصحاب الصوت الحسن.

ويحصل الفائزون في هذه المسابقة على مكافآت مالية قيمة، وكذا مكتبات علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما سيتم ترشيح الناجحين منهم للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، والتي تعقدها الوزارة خلال شهر ديسمبر من العام الجاري 2023م، وذلك بتخصيص فرع للطلاب الوافدين بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم في حال فوز خمسة فأكثر منهم بتميز في هذه المسابقة.

وناشدت وزارة الأوقاف، الراغبين في التقدم لهذه المسابقة ملء النموذج المرفق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه نشر هذا الإعلان من هنا
 

يأتي هذا في ضوء رسالة الأوقاف العالمية لنشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي.

الأوقاف الوافدين الازهر الشريف الجامعات

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